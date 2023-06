Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Mangel an Medikamenten

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Mangel an Medikamenten:

"Dass es in einem Land, das wirtschaftlich stark ist und Unsummen für sein Gesundheitswesen ausgibt, seit Jahren regelmäßig an bestimmten Medikamenten fehlt, ist ein Armutszeugnis. Wenn man aber Produktion in Europa will, kostet das Geld. Das des Steuerzahlers, wenn man Subventionen für neue Werke ausreicht. Investoren werden sich zudem nur finden, wenn sie trotz der höheren Kosten von einem sicheren Absatz mit guten Renditechancen ausgehen. Das würde die Finanznot der Kassen verschlimmern - und alle Beitragszahler treffen. Eine neue Produktion entsteht zudem nicht über Nacht. Das dauert Jahre, schon wegen der Genehmigungsverfahren. Wer wirklich raus will aus den Lieferengpässen, braucht einen langen Atem. Und Geld. Es sieht nicht danach aus, dass man das von der Bundesregierung erwarten darf."/DP/jha