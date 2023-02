Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Lauterbachs Reformplänen

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Lauterbachs Reformplänen:

"All die Reformideen des Gesundheitsministers kosten. Und es wird nicht klar, woher das Geld dafür kommen soll. Denn Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Schuldenbremse einhalten und keine zusätzlichen Steuer-Milliarden in die Stabilisierung der Krankenkassen oder gar neue Ideen stecken. Und der wirklich große Brocken kommt erst noch: Die Länder haben klargemacht, dass sie die Reform der Kliniklandschaft nur mittragen, wenn der Bund sich an den Umbaukosten beteiligt. Wie hoch die sind, ist noch unklar. Von 50 bis 100 Milliarden Euro jedoch ist schon einmal die Rede. Kann sich Lauterbach im Ampel-Streit um den Haushalt nicht durchsetzen, bleiben nur deutlich höhere Beiträge."/yyzz/DP/he