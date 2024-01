Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Hochwasser

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Hochwasser:

"Vieles an den Wetterveränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, ist noch unklar. Was sich aber relativ sicher sagen lässt: Es wird im Schnitt mehr Niederschlag geben, weshalb wohl auch Hochwasserlagen wie jetzt in Niedersachsen zunehmen werden. Das heißt jedoch nicht, dass daraus Katastrophen entstehen müssen. Ob sie eintreten, ist vor allem eine Frage des Umgangs mit dem Wasser. Zum Desaster werden Fluten meist dann, wenn ihnen schlechte Vorbereitung und versagende Warnketten vorausgehen - wenngleich es absolute Sicherheit nicht geben kann und nie gegeben hat. Dennoch lässt sich daran arbeiten, wie die Sachsen zeigen. Dort wurden nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 zahlreiche Maßnahmen ergriffen, von Fluttoren über Rückhaltebecken bis hin zu Warnsystemen."/zz/DP/he