Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Energiepreisbremsen

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu Energiepreisbremsen:

"Wahrscheinlich ist es zwar nicht, dennoch ist nicht komplett ausgeschlossen, dass es im Winter erneut zu Preisturbulenzen kommen könnte. Eine Verlängerung der Preisbremsen in der aktuellen Situation ist deswegen vertretbar, sozusagen als Beruhigungspille für ein ohnehin nervöses Land. Spätestens kommenden Frühling, diesen Zeitpunkt hatten Experten ohnehin von Anfang an vorgeschlagen, sollte man sich jedoch ohne Wenn und Aber von den Energiepreisbremsen verabschieden. Denn Beruhigungspillen sind nicht nur sehr teuer. Auf Dauer machen sie auch abhängig. Die bessere Medizin wäre es, den Strompreis für alle so weit es geht von Abgaben zu befreien."/ra/DP/nas