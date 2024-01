Pressestimme: 'Südwest Presse' zu EU-Gipfel

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu EU-Gipfel:

"Was die Ukraine betrifft, sieht es gerade besonders düster aus. Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag zeichnet sich ab, dass Europa dort mal wieder viel Zeit und Energie auf sich selbst verwenden muss. Die geplanten Hilfsmilliarden für das bedrohte Land sind im Streit mit Ungarn blockiert und in Sachen Waffenlieferungen hat Bundeskanzler Olaf Scholz sogar eine Bestandsaufnahme eingefordert. Was sie ergeben wird, dürfte klar sein: zu wenig. In Berlin wird in diesen Tagen darauf verwiesen, dass auch Frankreich zu denen gehört, die weit hinter den deutschen Hilfen und damit auch hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dass das in Paris ganz anders gesehen wird, ist klar - macht es aber nicht besser. Denn mal wieder fehlt es an einem buchstäblich kriegsentscheidenden Punkt an deutsch-französischer Kooperation."/DP/jha