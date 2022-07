Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Digitalisierung in Deutschland

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Digitalisierung in Deutschland:

"Der Ausfall des Elster-Systems am Sonntag ist das jüngste Beispiel der digitalen Inkompetenz. Das Ziel ist nicht mehr, andere Länder auf der Digitalautobahn zu überholen, sondern aufzuschließen. Auch hierzulande sollte es normal sein, eine digitale Identität zu haben und seinen Personalausweis am PC zu verlängern. Auch hier sollte das mobile Arbeiten im Zug möglich sein und der Internetempfang lückenlos. Will Deutschland seinen Status als führende Industrienation nicht verlieren, ist all das zwingend. Die Gigabitstrategie der Bundesregierung ist ein erster Schritt in diese Richtung. Doch es bleibt noch viel Luft nach oben."/zz/DP/he