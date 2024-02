Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Bauern

ulm (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Bauern:

"Linsen und Erbsen auf dem Acker statt eine unproduktive Fläche, die einfach vor sich hin vegetiert - das klingt vernünftig und ist es auch. Ob die deutsche Landwirtschaft überhaupt davon profitiert, ist noch offen. Was verblüffend ist, schließlich wollen sowohl Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) als auch die FDP das Angebot aus Brüssel annehmen. Doch Özdemirs Parteifreundin und Umweltministerin Steffi Lemke möchte den Deal nur akzeptieren, wenn Biobauern in der Milchviehhaltung zusätzliches Geld bekommen - auf Kosten aller Landwirte. Was Lemke ignoriert: Der Vorschlag der Kommission schadet der Artenvielfalt nicht. Es geht nicht um Blühstreifen, also Paradiese für Bienen und Vögel, die es nicht mehr geben soll. Der Mehrwert der Brache ist sehr überschaubar."/yyzz/DP/he