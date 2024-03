Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Abgrenzung Kirchen gegen rechts

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Abgrenzung Kirchen gegen rechts:

"Katholische und evangelische Kirchenführer warnen vor "völkischem Nationalismus" und "Menschenfeindlichkeit". Sie sprechen sich damit vor wichtigen Wahlen in Deutschland gegen rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien aus. Die Klarstellung ist wichtig - unabhängig davon, welchen Einfluss bischöfliche Positionierungen in unserer Gesellschaft haben. Und sie ist richtig. Doch was heißt das für Kirchen? AfD-Anhänger gibt es in ihren Reihen ebenso wie im Rest der Gesellschaft. Wenn also die Bischöfe den Schulterschluss in der Abgrenzung zu Rechtsnationalen propagieren, dürfen sie Solidarität nicht vergessen. Gemeinden, die ihre Worte in gelebtes Miteinander umsetzen, brauchen sie."/yyzz/DP/he