Pressestimme: 'Südkurier' zu zwei Jahren Klimaproteste

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu zwei Jahren Klimaproteste:

"Auf den Straßen der Republik ist es zuletzt eng geworden. Landwirte und Transportunternehmer verschafften sich mit ihren Zugmaschinen Aufmerksamkeit für ihre Anliegen, und Großdemos gegen rechtsextreme Umtriebe schoben sich durch die Städte. Mit etwas Verbitterung versuchten auch die Klimaaktivisten der Letzten Generation, sich angesichts der Massenaufmärsche wieder in Erinnerung zu rufen. Mit mäßigem Erfolg. Manch einer mag spotten über die schwindende Aufmerksamkeit, die den Aktivisten inzwischen noch zuteil wird. Doch auch wenn ihre Straßenblockaden viele auf die Palme gebracht haben, ihre Anliegen bleiben nicht weniger drängend. Gerät der Klimaschutz in Vergessenheit, oder gleiten die Menschen angesichts der Erderwärmung in Resignation ab, ist niemandem geholfen. Es ist gut möglich, dass die Bürger in Deutschland in zehn Jahren zurückblicken werden und feststellen müssen: Die Klimakleber haben uns zwar genervt, aber im Grunde hatten sie recht."/al/DP/jha