Pressestimme: 'Südkurier' zur deutschen China-Politik

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' zur deutschen China-Politik

Kann das Zufall sein? Bundeskanzler Scholz empfängt den chinesischen Regierungschef in Berlin, um eine engere Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsmacht China zu vereinbaren. Zugleich warnt der Verfassungsschutz vor den Risiken und Nebenwirkungen des Zusammenrückens. Das Regime in Peking nutzt gezielt jeden Kontakt, um Deutschland ausgiebig auszuforschen. Die Dienste hätten dem Kanzler auch gleich ins Stammbuch schreiben können: Bitte bloß keine Naivität. Tatsächlich mangelt es der deutschen China-Politik aller Warnsignale zum Trotz weiterhin an einer durchdachten Strategie. Außenministerin Baerbock hält in Peking Vorträge zum Thema Menschenrechte, der Kanzler macht mit Blick auf die Wirtschaft und Chinas Einfluss auf Russland gut Wetter. Machthaber Xi Jinping muss den deutschen Wackelkurs als Freibrief für die Durchsetzung seiner Interessen verstehen. Spätestens wenn er, wie angedroht, eines Tages Taiwan angreifen sollte, rächt sich die Unentschlossenheit./yyzz/DP/zb