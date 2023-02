Pressestimme: 'Südkurier' zur Doppelmoral der Letzten Generation

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' zur Doppelmoral der Letzten Generation

Es liegt nahe, sich jetzt aufzuregen. Zwei Klimakleber, die in Stuttgart den Verkehr lahmlegten, stellen sich dem Rechtsstaat nicht, der sie nach der Protestaktion zur Verantwortung ziehen will. Lieber fliegen sie klimaschädlich nach Südostasien, der Sonne entgegen. Das ist ärgerlich. Noch ärgerlicher aber ist es, wie die Bewegung auf die beiden schwarzen Schafe reagiert. Anstatt sich deutlich zu distanzieren, verteidigt die Letzte Bewegung die Aktivisten und schaltet rhetorisch in den Angriffsmodus. Damit schadet sie sich selbst. Vor allem aber schadet sie dem Klimaprotest insgesamt, der durch diese Doppelmoral Glaubwürdigkeit einbüßt, aber auch Unterstützer - nämlich gerade jene umweltbewussten Vertreter des Bürgertums, die den zivilen Ungehorsam bisher noch nachvollziehen konnten. Die Letzte Generation wäre gut beraten, berechtigte Kritik anzunehmen und den Fehler der beiden Aktivisten einzugestehen. Alles andere nützt ihren Gegnern, allen voran den Verfechtern fossiler Energien./be/DP/zb