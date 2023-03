Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zum Streik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Streik:

"Deutschland wird sich an die neue Macht der Arbeitnehmer gewöhnen müssen. Sie speist sich nicht nur aus der mobilisierenden Wirkung der hohen Inflation, sondern auch - und das viel nachhaltiger - aus der Demografie. Die Babyboomer werden in den nächsten Jahren scharenweise in Rente gehen, den Mangel an Arbeitskräften wird das weiter verschärfen. Die Politik arbeitet an Gegenmitteln, aber bis diese wirken, wird es lange dauern. Arbeitnehmer werden damit zu einem knappen Gut, dessen Preis - also ihr Lohn - weiter steigen wird. Das ist gut, weil es dabei hilft, den Graben zwischen der Mittelschicht und den Reichen, deren Vermögen ja wachsen, nicht noch größer werden zu lassen."/yyzz/DP/he