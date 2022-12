Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Razzia gegen die Klimaaktivisten

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Razzia gegen die Klimaaktivisten:

"Nach putschbereiten "Reichsbürgern" haben nun die Klimadesperados der "Letzten Generation" Besuch von der Polizei bekommen. Recht und Gesetz gelten für alle gleich, ob sie den Aufstand proben oder den Weltuntergang mit illegalen Methoden zu verhindern suchen. Die zufällige Ähnlichkeit der beiden Ereignisse sollte aber nicht zu falschen Schlüssen führen - im einen Fall wurden Waffen beschlagnahmt, im anderen Handys und Plakate. So abwegig es ist, die braune Prinzengarde zu verharmlosen, so verwegen wäre es, Sabotageakte rechtfertigen zu wollen, nur weil die Tatverdächtigen ein hehres Motiv reklamieren. Anschläge auf eine Raffinerie haben mit "zivilem Ungehorsam" nichts mehr zu tun - auch wenn man das nicht gleich zu Taten einer "grünen RAF" stilisieren muss. So verständlich die Beweggründe der "Letzten Generation" sein mögen - wenn sie sich von Linksextremisten kapern lässt oder sich deren Methoden bedient, diskreditiert sie ihr eigentlich berechtigtes Anliegen."/DP/jha