Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Nato

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Nato:

"Es wäre zu gefährlich, sich in Sicherheitsfragen weiter hinter den USA zu verstecken, wie es auch im Fall der Ukraine passiert. Die Europäer müssen sich auf jeden denkbaren Ausgang des Krieges vorbereiten - auch dass Russland große Teile der Ukraine behält. Daraus würde aber kein Frieden erwachsen. Die imperialen Gelüste des russischen Präsidenten wären nicht gestillt, sondern weiter geweckt. Europa muss für dieses Szenario militärisch gerüstet sein. Eine deutliche Warnung ist, dass Wladimir Putin in seinem Reich nicht nur die Produktion, sondern auch die Menschen auf einen langen Krieg getrimmt hat. Fast zehn Prozent der Wirtschaftsleistung fließen ins Militär, während in den meisten europäischen Nato-Staaten weiter um das Erreichen des bereits 2014 vereinbarten Zieles von zwei Prozent gefeilscht wird."/yyzz/DP/nas