Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Kindergrundsicherung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Kindergrundsicherung:

"Es ist ein ehrgeiziges Ziel, dass noch in dieser Legislaturperiode, also im Jahr 2025, die Kindergrundsicherung ausgezahlt wird. Klar ist: Das muss der Ampel gelingen. Sonst wird sie als sozialpolitisch gescheitert gelten. Dass bereits jetzt hart über die finanzielle Ausstattung des Projekts gerungen wird, kann kaum verwundern. Finanzminister Christian Lindner hat ein stichhaltiges Argument, wenn er darauf verweist, dass das Kindergeld bereits spürbar erhöht worden ist. Dennoch sollte er sich noch mal einen Ruck geben. Ein Land wie Deutschland, in dem es so viel Reichtum gibt, muss für Kinder aus ärmeren Familien mehr tun."/DP/jha