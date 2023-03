Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Credit Suisse

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Credit Suisse:

Es gibt viele Faktoren, die das Bankenbeben im Jahr 2023 von den Erschütterungen des Jahres 2008 unterscheiden, die seinerzeit die globale Finanzwelt an den Rand des Abgrunds führten. Zum Ersten sind die Banken, auch dank der nach 2008 drastisch verschärften Regulierung, wesentlich besser kapitalisiert als vor 15 Jahren. Sie haben zum Zweiten nicht einen riesigen Berg an faktisch wertlosen Anleihen in ihren Büchern. Seinerzeit waren es die sogenannten Subprime-Loans, gebündelte strukturierte Papiere, deren Rückzahlung unwahrscheinlich war. Und zum Dritten sieht es bis heute so aus, dass die Schwierigkeiten der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse (CS) isolierte Einzelfälle sind, die nicht notwendigerweise etwas miteinander zu tun haben, sondern auf ihre eigene Weise hausgemacht sind.