Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum Auftakt des G7-Gipfels

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Auftakt des G7-Gipfels:

"Der Westen zeigt sich angesichts der russischen Aggression in der Ukraine geschlossen wie lange nicht mehr. In traumhafter Kulisse und bei schönstem Sonnenschein ist der Kanzler umgeben von den wichtigsten Partnern. Und er erhält ein dickes Lob von US-Präsident Joe Biden: Scholz habe einen "unglaublichen Job" gemacht, als es darum ging, den Westen im Angesicht des Kriegs zusammenzuhalten. Zwar loben Amerikaner gern und häufig. Und zu den stockenden Waffenlieferungen an die Ukraine hat sich Biden nicht geäußert. Gleichwohl wird der Schulterklopfer Scholz bestimmt zum Vorteil gereichen. Wenn die Opposition demnächst kritisiert, der Kanzler tue zu wenig, dann kann der das an sich abperlen lassen und sagen, dass andere, wirklich wichtige Leute das ganz anders sehen."/yyzz/DP/nas