Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum 9-Euro-Ticket

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum 9-Euro-Ticket:

"Es braucht in dieser Frage jetzt rasche Entscheidungen. Es ist auffällig, dass sich ausgerechnet Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in der Debatte zurückhält. Anstatt sich an die Spitze der Bewegung zu stellen, spielt er auf Zeit. Dabei hat Wissing einiges gutzumachen, Regierungsgutachter haben ihm erst in der vergangenen Woche zu wenig Ehrgeiz beim Klimaschutz attestiert. Macht er so weiter, wird das nichts mit der Verkehrswende in diesem Land."