Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Winnetou Junior

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung"zu Winnetou Junior:

"Tatsächlich kann man über das Für und Wider Karl Mays trefflich diskutieren. May hat nicht rundheraus den gängigen Rassismus seiner Zeit übernommen. Seine Bücher haben in vielen Deutschen Sympathie für die Ureinwohner Nordamerikas geweckt. Aber das Bild, das sie von Indianern liefern, ist ein stark verzerrtes. Erst recht darf man fragen, was es bringt, an diese Bücher heute mit Fortschreibungen anzuknüpfen. Nur sollte in einer freien Gesellschaft das Ziel aller Debattierenden sein, andere von einem kritischen Blick, einer Lesart zu überzeugen. Es darf nicht Ziel sein, die Möglichkeit zum Lesen zu beseitigen, die Bücher zu verbannen."/yyzz/DP/he