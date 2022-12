Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Leitzinserhöhung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Leitzinserhöhung:

"War's das schon wieder mit dem Großeinsatz gegen die Inflation? Nach einigen kräftigen Zinserhöhungen haben sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank (EZB) jetzt einen kleineren Schritt getan. Sicher, eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte ist historisch betrachtet immer noch doppelt so viel wie üblich. Und beide Notenbanken haben klargestellt, dass die Zinsen weiter steigen werden. Trotzdem stellt sich bei anhaltend hohen Inflationsraten die Frage, warum die Währungshüter ihre Schrittfolge überhaupt verlangsamen. Zweifellos ist ein rasantes Tempo auch bei Zinserhöhungen mit Risiken verbunden - bislang aber zeigt sich das Wirtschaftswachstum sowohl in den USA als auch in Europa widerstandsfähiger als erwartet."/al/DP/jha