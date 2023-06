Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den Grünen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den Grünen:

"Am Ende des Länderrats fanden die Grünen wie geplant zusammen. Die allermeisten sagten, sie seien mit den Ergebnissen zufrieden. Das kann schon sein. Die Ergebnisse aber sind ein Beschlusspapier, das von geringer Wirkmacht ist. Der Streit, den die Grünen miteinander haben, ist gelöst worden, indem man sich auf gemeinsame Formulierungen geeinigt hat. Sie werden aber nichts an dem ändern, was in der EU beschlossen worden ist."/yyzz/DP/he