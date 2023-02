Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Berlin-Wahl und zu Giffey

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Berlin-Wahl und zu Giffey:

"Die Ergebnisse lassen sich nur als Misstrauensvotum gegen den rot-grün-dunkelroten Senat verstehen - ganz besonders gegen die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Und doch könnte es am Ende so kommen, dass die bisherige Linkskoalition als Bündnis der Verlierer weiter regiert. Man muss diese unverhohlenen Absichten nicht gleich unanständig nennen, wie am Wahlabend geschehen. Doch es wäre Hohn für die Botschaft des Souveräns. Giffey hat ihren Amtsbonus zu einem Malus verschlissen. Wie unpopulär sie ist, wie groß der Unmut mit ihrem Regiment, hätte sie dank einschlägiger Umfragen schon vor der Wahl wissen können. Doch es kam noch schlimmer. Ein Rückblick auf die glanzvollen Zeiten ihrer Vorgänger Ernst Reuter, Willy Brandt und Klaus Schütz, unter denen die SPD noch bessere Resultate erzielt hatte als die besten der CSU in Bayern, lässt ermessen, wie miserabel Giffeys historisch schlechtes Abschneiden tatsächlich ist."/al/DP/jha