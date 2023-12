Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur Segnung homosexuelle Paare

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur Segnung homosexuelle Paare:

"Es scheint, als packe Papst Franziskus endlich ein heißes Eisen an, als setze er endlich eine Reform durch und modernisiere so endlich die katholische Kirche. Doch die vom Papst gebilligte Neuerung ist keineswegs so weitreichend, wie es zunächst erscheint. Es gehen nun weder die berechtigten Hoffnungen auf kirchliche Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare in Erfüllung, noch wird auch nur ein Komma am Dogma geändert, dass es Sex einzig in der Ehe zwischen Mann und Frau geben soll. Der Papst bleibt damit weit hinter der Alltagswirklichkeit vieler katholischen Gemeinden und Gläubigen zurück. Dennoch ist das Papier aus Rom nicht ohne Wert. Es zeigt, dass sich die Kirche bewegen kann, wenn auch nur sehr langsam."/DP/jha