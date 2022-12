Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter' Zeitung zum Wirecard-Prozess

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Wirecard-Prozess:

Innerhalb der Bundesregierung, bei der Aufsicht, in der Justiz, bei den Banken und selbst bei den Wirtschaftsprüfern haben sich viele von der glänzenden Fassade, die das Wirecard-Management errichtet hatte, beeindrucken lassen. Sie hielten sich selbst dann noch Augen und Ohren zu, als sich die Anzeichen häuften, dass bei dem schillernden Börsenstar etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Auch der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz und damalige Finanzminister hat in dem Skandal keine gute Figur gemacht. Diese systematische Verantwortungslosigkeit wird in dem Prozess eine Rolle spielen./be/DP/mis