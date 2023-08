Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum CO2-Preis

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum CO2-Preis:

"Das große Aber folgt indes auf dem Fuße: Was ist mit dem versprochenen "Klimageld", das alle Bürger erhalten sollen, die durch die steigenden Preise an den Tankstellen und beim Heizen wiederum ein Stück persönlichen Wohlstand abgeben müssen? Die Ampel hat dies in den Koalitionsvertrag geschrieben, geschehen ist in dieser Hinsicht bisher nichts."/ra/DP/jha