Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu US-Wahlkampf

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu US-Wahlkampf:

"Mit Amtsinhaber Joe Biden und Ex-Präsident Donald Trump treten aller Voraussicht nach im November ein 81-Jähriger und ein 78-Jähriger gegeneinander an. Wären beide enorm beliebt, könnte man dies nachvollziehen. Warum sich jedoch Demokraten und Republikaner auf Kandidaten einigen, deren Popularität überschaubar ist, bleibt rätselhaft. Die Umfragen aus den Staaten sind eindeutig: Die große Mehrheit der US-Bevölkerung schätzt beide nicht sonderlich. Hierzulande sollte die Union ihre Lehren aus diesem trübsinnigen Wahlkampf der Altgedienten ziehen. Denn CDU-Chef Friedrich Merz ist zwar gute zehn Jahre jünger, aber die Zukunft verkörpert er nicht. 2025, im Jahr der nächsten Bundestagswahl, wird er 70 Jahre alt. Schon jetzt halten sich seine Zustimmungswerte in Grenzen. Dabei mangelt es CDU und CSU nicht an geeigneten Politikern, die auch jüngere Wählerschichten mobilisieren könnten. Merz sollte sie ranlassen. Ansonsten könnte es passieren, dass die Union kommendes Jahr alt aussieht."/DP/jha