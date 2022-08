Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Lehrplänen/Goethes Faust

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Lehrplänen/Goethes Faust:

"Weltliteratur ist ein Begriff, der auch mal vorschnell bei der Hand ist. Über manche Titel lässt sich streiten, andere sind dank ihrer Wirkungsmacht sakrosankt: "Faust I" von Johann Wolfgang von Goethe ist so ein Titel. Nur als Pflichtlektüre im Abitur im Süden der Republik bald nicht mehr. Eine fatale Entwicklung. Der Faust ist ein visionäres Werk, das die Wirkmacht von Literatur vermittelt. Der Leser beginnt zu verstehen, wie Technologie und Kapitalismus in Widerspruch geraten können zum Mensch- und Dasein. Obwohl mehr als 200 Jahre alt, löst der Faust beim Lesen Gedankenstrudel aus. Das Aus als Pflichtstoff führt dazu, dass noch weniger Schüler sich mit Last und Lust des Denkens auseinandersetzen. Ein Trend, der seit Jahren in Bildungsstätten zu beobachten ist: Aus- und Weiterbildungsbetriebe klagen über den Nachwuchs, trotz Notenschwemme. Zum Erwachsensein gehört kritisches Denken - und damit Wissen. Das erhält man in seiner ganzen Tiefe nicht durch Youtube oder Abendnachrichten."/yyzz/DP/he