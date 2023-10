Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Landtagswahlen

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu Landtagswahlen

Der eigentliche Wahlsieger in der Union heißt Boris Rhein. Über den Tag hinaus spricht das CSU-Ergebnis dafür, dass Söder seine Ankündigung, "mein Platz ist in Bayern", 2025 einhalten wird. Für die Ampel-Parteien SPD und FDP sind die Landtagswahlen ein Desaster. Die Grünen kommen zwar, rein numerisch betrachtet, mit einem blauen Auge davon, doch was heißt das schon, wenn die AfD gleichauf oder vorne liegt? Und auch das legt das Votum der Wähler nahe: Die Annahme, dass bei Landtagswahlen über Landespolitik abgestimmt wird, ist überholt. Vielmehr werden die Ergebnisse vom Sonntag auf den Bund durchschlagen - und das sollten sie auch. Regierungsparteien, die an der Fünfprozenthürde scheitern oder im Bestfall auf eine Eins vor dem zweistelligen Ergebnis kommen, haben ein Legitimationsproblem. Ein vorzeitiger Bruch der Koalition erscheint nicht mehr abwegig. In Anbetracht des am Sonntag gezeigten Wählerwillens wäre dies nicht die schlechteste Option./yyzz/DP/zb