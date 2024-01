Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu den Gefahren für die Demokratie

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu den Gefahren für die Demokratie:

"2024 könnte sich als ein Schlüsseljahr erweisen: Entscheidend für Deutschland sind fünf Urnengänge: Die Wahlen zum Europäischen Parlament stehen im Juni an und könnten sich zu einem Test für die Unterstützung der extremen Rechten auf EU-Ebene entwickeln. Im November folgen die US-Präsidentschaftswahlen. Die Folgen eines Trump-Sieges wären für Europa verheerend, will der Republikaner doch der Nato und der Ukraine die Unterstützung entziehen. Von politischer Enttäuschung und Wut dürfte bei den Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg die AfD profitieren. Zuletzt lag die rechtspopulistische Partei in Umfragen mit mehr als 30 Prozent vorn. Es liegt einzig am Wähler, die Demokratie zu verteidigen, ihre Verächter zu isolieren und Zweifler davon zu überzeugen, dass allein diese Staatsform Menschenrechte, Anstand, Frieden, Freiheit und Wohlstand garantiert. Gelingt dies nicht, könnte 2024 zum Schlüsseljahr werden, das die Rückkehr in dunkle Zeiten markiert."/yyzz/DP/he