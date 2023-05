Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Dilemma der Kitas

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Dilemma der Kitas:

"Ein klassisches Dilemma beschreibt ein Problem, für das es ausschließlich schlechte Lösungen gibt. In diesem Sinne beschreibt die bundesweite Situation an den Kitas ein solches Dilemma: Der Personalmangel ist so massiv, dass ganze Einrichtungen oder zumindest Gruppen zeitweise schließen müssen, Öffnungszeiten reduziert und Personaluntergrenzen ignoriert werden. Aus diesem Dilemma gibt es zwei ähnlich schlechte Wege: Sollen sich die Erzieher um immer noch mehr Kinder kümmern? Oder sollen Qualitätsstandards maßgeblich bleiben - mit der Folge, dass viele Familien ohne Betreuung dastehen? Der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern wird auf absehbare Zeit bleiben."