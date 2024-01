Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Bauernproteste

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Bauernproteste:

"Natürlich, schön war das nicht, was Robert Habeck da am Fähranleger widerfahren ist. Aber es wurde niemandem ein Haar gekrümmt, es flog kein Ei, kein Farbbeutel und kein Stein, niemand wurde festgenommen und auch die Polizei wollte ausdrücklich nicht von Gewalt sprechen. Die Ampel-Mannschaft stürzte sich mit größter Inbrunst in die - natürlich "schärfste" - Verurteilung des Vorfalls, mit dem sicherlich nicht unwillkommenen Nebeneffekt, dass die eigentlichen Anliegen der Bauern und ihrer Mitstreiter erst einmal in den Hintergrund gerieten. Dabei müssten diese Politprofis aus eigener Demonstrationserfahrung natürlich eigentlich ganz genau wissen, dass jeder Protest auch immer eine gewisse Anziehungskraft auf ein unerfreuliches und zumeist auch unerwünschtes Klientel ausübt. Den Fokus aber massiv auf diese Minderheit der Trittbrettfahrer zu lenken nimmt dem eigentlichen Protest seine Legitimität. Und das verhärtet die Fronten unnötig."/yyzz/DP/he