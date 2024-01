Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Situation Deutschland/Bauernproteste

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Situation Deutschland/Bauernproteste:

"Wieder passiert etwas, was auch in der Corona-Zeit geschehen ist: Einflüsterer und Parteien, die selbst an die Macht kommen wollen, reiten virtuos auf einer Gefühlswelle. Sie kritisieren, verhöhnen, irritieren, leugnen - sie bedienen Emotionen, ohne wirkliche Antworten für die Probleme zu bieten. Letzten Endes lautet das Versprechen: Alles könnte so wie früher sein, wenn nur die (derzeitige) Regierung weg wäre. Dass sich die Probleme über Jahrzehnte angehäuft haben, dass die Großprobleme weit über den Zeitrahmen der Ampel hinausragen - geschenkt."