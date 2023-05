Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Rente mit 63

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Rente mit 63:

In Wahrheit liegen die Probleme aber tiefer, als es der jetzt von Jens Spahn ausgelöste Streit über die Rente mit 63 suggeriert. In einer Gesellschaft, in der Ältere nicht mehr in ausreichendem Maß durch Nachwuchskräfte ersetzt werden können, in der die Menschen und damit die Rentenbezieher immer älter werden, stößt das derzeitige Rentensystem unweigerlich an seine Grenzen. Hier stehen Politik und Gesellschaft in Zukunft vor einer Herkulesaufgabe; einfache Lösungen, die keinem weh tun, wird es nicht geben./yyzz/DP/mis