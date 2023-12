Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu GDL/Streiks

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu GDL/Streiks:

"Näheres über Zeitplan und Dauer weiterer Arbeitskämpfe blieb die Gewerkschaft zunächst schuldig. Für Bahnkunden geht die Zitterpartie also weiter - was durchaus GDL-Kalkül sein dürfte. (...) Der wohl größte Knackpunkt in dieser Auseinandersetzung ist die GDL-Forderung nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtbedienstete. Genau hier hat die Gewerkschaft vergangene Woche in den Verhandlungen mit dem DB-Mitbewerber Netinera Deutschland einen Abschluss erzielt, den sie der DB jetzt bei jeder Gelegenheit unter die Nase halten kann. Denn bei Netinera wurde die von der DB rundweg abgelehnte Arbeitszeitverkürzung vereinbart - für die GDL ist das eine enorm wichtige Blaupause. Ob solche Arbeitszeitverkürzungen in Zeiten wachsenden Personalmangels wirklich sinnvoll sind, steht auf einem anderen Blatt."/DP/jha