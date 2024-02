Pressestimme: Rheinpfalz zu Fall Assange/Vergleiche zum Fall Nawalny

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Fall Assange/Vergleiche zum Fall Nawalny:

"Nawalny wie Assange stellten den Bürgern im Internet Dokumente und Videos zur Verfügung, die Dinge transparent machten, welche die Staatsmacht unbedingt geheimhalten wollte. Im einen Fall waren es Aufnahmen eines offenbar mit veruntreutem Geld erbauten gigantischen Putin-Palasts am Schwarzen Meer, die Nawalny auf Youtube zeigte. Im anderen Fall ein Video aus dem Irak, das Assange auf Wikileaks veröffentlichte, das zeigt, wie US-Soldaten aus einem Kampfhubschrauber auf Zivilisten schießen wie auf Hasen und dies mit zynischen Kommentaren belegen. So etwas sollen wir nach dem Willen der Regierenden nicht sehen und nicht wissen, nicht in Russland, nicht in Amerika, nirgendwo auf der Welt. Klar sollte aber sein: Es ist unser gutes Recht, das zu sehen und zu wissen. (.) Wer Nawalny nun den Status eines Helden und Märtyrers verleiht, kann nicht wie die deutsche Regierung mit ihrer angeblich wertebasierten Außenpolitik achselzuckend schweigen, sollte Assange in einem amerikanischen Gefängnis landen."/yyzz/DP/he