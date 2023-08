Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Wirtschaftslage

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zur Wirtschaftslage

Ein Cocktail aus Überalterung und Fachkräftemangel, veralteter Infrastruktur und Digitalisierungsrückstand, Abgabenlast und Bürokratiedickicht, Versorgungsmentalität und rechter Gefahr lässt Investoren in Deutschland zögern. Sie liebäugeln mit attraktiveren Regionen, etwa in den USA und Asien. Ausländische Investoren - wie die Chiphersteller Intel und TSMC - kommen nur nach Deutschland, weil ihnen der Staat viele Milliarden an Subventionen zuwirft. Dabei könnte viel getan werden, ohne dass es Geld kostet: echter Bürokratieabbau zum Beispiel. Die Ampel hat bereits unfassbar viele Gesetze auf den Weg gebracht, aber das allein verdient keine Bestnote./ra/DP/zb