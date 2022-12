Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Krankheitswelle bei Kindern

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Krankheitswelle bei Kindern:

"Dass Kliniken auswählen müssen, welche Kinder sofort behandelt werden und welche stundenlang in der Notaufnahme warten müssen, ist die Folge politischer Fehlentscheidungen. Die Kinder leiden und mit ihnen die Eltern, weil es nicht genug Kapazitäten gibt. Verantwortlich dafür ist ein Gesundheitssystem, das die Profitabilität der einzelnen Fachbereiche in den Vordergrund gestellt hat. Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das ändern will und Finanzspritzen für Kinderkliniken plant, kommt zu spät und hilft in der aktuellen Krise nicht."/be/DP/jha