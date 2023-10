Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum islamistischen Terror in Brüssel

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum islamistischen Terror in Brüssel:

"Wer die unbändige Freude auf vielen europäischen Straßen über das grausame Abschlachten von Babys, Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern und Senioren verfolgen musste, noch bevor Israel mit den ersten militärischen Reaktionen begonnen hatte, der konnte bereits erahnen, dass die Zustimmung zum Terror auch in Europa radikalisierte Einzeltäter ermuntern würde. Machen wir uns nichts vor: Nicht nur für Israel ist nach dem 7. Oktober nichts mehr so wie vorher. Auch Europa hat seine Sicherheitslage und seine gesellschaftlichen Diskussionen intensiver als je zuvor in den Blick zu nehmen."/DP/jha