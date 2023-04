Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Wohnraummangel

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Wohnraummangel:

"Der einzige Weg, der derzeit sinnvoll erscheint, ist eine Vereinfachung des Bauens. Seit vielen Jahren wird darüber geredet, die Baubranche fordert dies schon immer. Doch nach wie vor gelingt es nicht, Tempo zu machen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass immer neue und anspruchsvollere Standards bei der Energieeffizienz hinzukamen. So manche für den Klimaschutz wichtige Fortentwicklung steht schnellem Bauen im Weg. Und so kann es nur einen Kompromiss geben zwischen Vereinfachungen, wo unnötige Bremsen bestehen, und einem Festhalten am modernen, energieeffizienten Bauen."/yyzz/DP/nas