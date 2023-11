Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Haushaltszoff der Ampel

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zum Haushaltszoff der Ampel

Politisch wird es nun eng für die Koalition von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Galt in den vergangenen Wochen das Angebot der Union an Scholz, die Grünen und die FDP aus der Koalition zu werfen und stattdessen gemeinsame Sache mit CDU und CSU zu machen, als reine PR der Konservativen, wird mittlerweile auch in Ampelreihen ein Scheitern des Bündnisses wegen des Desasters beim Haushalt nicht mehr ausgeschlossen. Es ist schlagartig ein politisch besonders heißer Herbst im Berliner Regierungsviertel geworden, der allen noch einmal viel Kraft abverlangen wird./yyzz/DP/zb