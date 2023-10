Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu anstehenden Landtagswahlen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu anstehenden Landtagswahlen:

"Landtagswahlen und ihre Bedeutung für den Bund werden immer mal wieder überschätzt. Besonders von den jeweiligen Gewinnern. Doch die Wahlen am Sonntag in Bayern und Hessen sind in ihrer Bedeutung schon so etwas wie deutsche Midterms, also Halbzeitwahlen. Zum einen sind mit rund 13,7 Millionen sehr viele Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen. Gleichzeitig kämpft das Land - nach Corona, Krieg in Europa und Energieknappheit - nun erneut mit einer Flüchtlingskrise. Krisengewinnler scheint bislang einzig die AfD zu sein."/zz/DP/he