Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu US-Vorwahlen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu US-Vorwahlen:

"Nikki Haley hat sich tapfer geschlagen. Aber ihre Niederlage war deutlich. Und besser als in New Hampshire kann es für sie nicht mehr werden. Knapp die Hälfte der Wahlbeteiligten dort waren Unabhängige. Egal, wie sehr sie versucht, ihre Niederlage schönzureden, das war ihre letzte Chance, Trump zu stoppen. Haley hat Trump leider viel zu spät angegriffen. Erst auf der Zielgeraden fand sie den Mut, Trump als Verlierertypen darzustellen. Und offen seinen mentalen Verfall anzusprechen. Chaos folgt ihm in der Tat auf Schritt und Tritt."/DP/jha