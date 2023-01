Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu McCarthys Wahl

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu McCarthys Wahl

Den Preis dieser Selbstradikalisierung der Republikanischen Partei zahlen jetzt die USA insgesamt. Denn die Radikalen in der Partei drohen, dem Land dasselbe anzutun wie ihrem eigenen Führer. Sie drohen damit, die Kreditwürdigkeit der USA aufs Spiel zu setzen, um Kürzungen bei der Alters- und Krankenversicherung sowie bei Programmen zu erzwingen, die den Armen helfen. Spätestens wenn der Staatsbankrott droht, muss McCarthy Farbe bekennen, was ihm wichtiger ist: sein Amt als Speaker oder die Staatsräson. Gemessen an seinem Verhalten in der vergangenen Woche, ist das Schlimmste zu befürchten. Die nüchterne Erkenntnis nach dem Drama um seine Wahl ist, dass sich mit diesen Republikanern kein Staat lässt machen./al/DP/zb