Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Folgen des Ukraine-Kriegs

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Folgen des Ukraine-Kriegs:

Es wird eine Weile dauern, bis in Straßburg oder Brüssel ständig die blau-gelbe Fahne weht. Also muss die Ukraine bis dahin nicht nur mit gewichtigen Absichtserklärungen, sondern mit konkretem Tun gestärkt werden. Dieses drückt sich in militärischem, wirtschaftlichem und diplomatischem Beistand aus. Aber auch in der Bereitschaft, selbst Lasten zu schultern. Das Thema Energieversorgung steht dabei in Deutschland ganz oben. Niemand sagt, dass es einfach ist. Aber es ist lösbar, wenn die Regierung jetzt schnell und entschlossen handelt./yyzz/DP/mis