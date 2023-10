Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Abschiebungen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Abschiebungen:

"Der Bundeskanzler schlägt härtere Töne an, die berechtigt sind angesichts der hohen Zahlen irregulärer Migration nach Deutschland. Olaf Scholz (SPD) hat klar ausgesprochen, dass es schnellere und konsequentere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern braucht. Das mag zwar vielen Parteilinken in der SPD und insbesondere Grünen in der Ampelkoalition missfallen, dieser härtere Kurs ist jedoch unausweichlich. Wenn Kommunen und Länder seit vielen Monaten Alarm schlagen, dass sie durch die hohe Zahl der nach Deutschland kommenden Asylbewerber überfordert sind bei Unterbringung und Versorgung, muss die Bundesregierung das ernst nehmen."/yyzz/DP/he