Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/Offensive

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/Offensive

Selbst eine immer weiter hochgerüstete ukrainische Armee mit westlichen Panzern ist kein Garant dafür, dass 1.) die russischen Truppen aus dem Land geworfen und 2.) ein Frieden geschlossen werden kann. Wer würde denn darauf wetten wollen, dass Putin, dieser Despot, der von einem russischen Großreich träumt, den Krieg nicht weiter eskaliert? Zumindest wird er versuchen, in einem kalten Winter Keile in die europäische Unterstützerfront zu treiben. Misslingt allerdings auch das, könnte es selbst Putin wieder an den Verhandlungstisch ziehen. Auch, um sich selbst zu retten. Einen Kriegsherrn ohne kriegerische Erfolge wird nicht einmal sein eingeschüchtertes Umfeld ewig dulden./yyzz/DP/zb