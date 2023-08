Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Taurus/Ukrainer

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Taurus/Ukrainer:

"Glaubt man den Stimmen aus der Ukraine, aber auch der deutschen FDP-Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (die ja offiziell immer als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses das Wort ergreift), so liegt es vor allem an Deutschland, dass Putins Angriffskrieg nicht wie erhofft abgewehrt werden konnte. Strack-Zimmermann spricht im Rahmen der Debatte um die erwünschte Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern aktuell vom "Problem im Bundeskanzleramt", wo schon Panzerlieferungen hinausgezögert worden seien. Einmal abgesehen davon, dass dieses Kanzleramt, am Ende fast jeder Forderung nach Waffenlieferungen nachgab: Zum Glück regiert mit Olaf Scholz der Skrupel. Am Ende jeder Waffenlieferung stehen Tote. Und davor steht die Angst, diese eine Lieferung könnte die eine zu viel sein. Das sind notwendige Abwägungen - gerade in Zeiten des Krieges."/yyzz/DP/he