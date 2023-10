Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Landtagswahlen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Landtagswahlen:

"Bayern? Eine rot-grüne Diaspora, klimapolitisch in akuter Verödungsgefahr. Der Freistaat tickt konservativer denn je. Dabei sollte man die direkten Auswirkungen aus dem Südosten des Landes auf die Bundespolitik zwar nicht überschätzen. Doch gemeinsam mit Hessen entwickelt der Urnengang dann durchaus eine Dynamik weit über den Freistaat hinaus. Kommendes Jahr stehen Wahlen in Ostdeutschland an - auch kein Spaziergang. Das "sozialdemokratische Jahrzehnt", das Olaf Scholz immer wieder ankündigte, könnte ganz schnell auf vier Jahre zusammenschrumpfen - oder weniger."/zz/DP/men