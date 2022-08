Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Krieg in der Ukraine

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Krieg in der Ukraine:

"Krieg bleibt hässlich, auch wenn man ihn als "Kampf für Demokratie und Freiheit" verklärt. Das ging schon am Hindukusch schief und fiel dem Westen 20 Jahre später auf die Füße. Nichts war oder ist gut in Afghanistan, nichts ist heute gut in der Ukraine. Irak, Libyen, Syrien - alles vom Krieg zerstörte Staaten. Das Attentat in Moskau, dem jetzt die Tochter von Putins angeblichem Chef-Ideologen Dugin zum Opfer fiel, gehört zu den vielen hässlichen Ausprägungen eines Krieges. Der Tod von angeblich "nur" 9000 ukrainischen Soldaten ebenso. Und der Beschuss eines ukrainischen Atomkraftwerkes durch ukrainische Truppen ist noch so eine Ungeheuerlichkeit. Weil sich dort russische Truppen verschanzen, riskiert die von uns unterstützte Armee ein zweites, vielleicht sogar ein noch schlimmeres Tschernobyl. Ist das alles den Kampf gegen "Putins Krieg" wert?"/yyzz/DP/he