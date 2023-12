Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Krieg im Nahen Osten

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Krieg im Nahen Osten:

"Völlig unabhängig davon, ob die Hamas die letzten Tage genutzt hat, um sich neu aufzustellen: Das Bombardement der israelischen Armee würde immer mehr Zivilisten treffen, und die israelische Armee dadurch Stück für Stück ins Unrecht setzen. Wobei ja die Hamas im Schatten dieser Großangriffe Tag für Tag israelisches Gebiet unter Beschuss nahm. Es blieb also nicht bei den grausamen Attacken vom 7. Oktober, die ja ideologisch betrachtet die Ouvertüre für den Massenmord an allen Juden im Land sein sollten. Es ist viel verlangt von Israel, in dieser Situation zur Mäßigung aufzurufen. Ein kluger politischer Führer würde aber genau so handeln. Denn so wie bisher kann es nicht weitergehen."/al/DP/he